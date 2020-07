Dopo le polemiche post Roma, Conte cerca il successo in Inter-Fiorentina per mettere da parte anche le voci sul suo futuro

Sena più reali spunti di classifica, Inter-Fiorentina è una delle cinque gare in programma alle 21.45 per la trentacinquesima giornata di Serie A. Reduce dalla prestazione poco convincente contro la Roma, resa ancor più pepata dalle polemiche sul calendario, Antonio Conte cerca un successo per riappropriarsi del secondo posto, conquistato dall’Atalanta dopo la vittoria contro il Bologna. Per riuscirci, dovrà battere una squadra in salute che arriva da cinque risultati utili consecutivi. Negli ultimi quattro precedenti, Coppa Italia compresa, i nerazzurri hanno sempre vinto. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Probabili formazioni Inter-Fiorentina

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Godin; Candreva, Barella, Brozovic, Biraghi; Borja Valero; Lukaku, Sanchez. All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Ribery. All. Iachini

CLASSIFICA SERIE A: