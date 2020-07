Calciomercato Verona, futuro Juric | Offerta top per il tecnico

La situazione di Ivan Juric rimane ancora incerta, fra il rinnovo con il Verona ed il pressing di Fiorentina e Torino: in arrivo la decisione del tecnico

Fra le migliori sorprese della Serie A che si sta per concludere c’è sicuramente l’Hellas Verona di Juric. Il tecnico croato ha saputo costruire una squadra capace di mettere in difficoltà ogni avversario, comprese le big del campionato italiano. Inoltre, l’ex Genoa ha saputo valorizzare molti giocatori in rosa: esemplare, in questo senso, è la stagione di Amrabat. Il marocchino, sotto la gestione di Juric, è diventato uno dei migliori centrocampisti della Serie A ed è stato già venduto per 20 milioni di euro alla Fiorentina. Proprio i Gigliati potrebbero essere la prossima destinazione dell’allenatore croato, che ha già ricevuto un’offerta dalla Toscana. Intanto, il presidente Setti ha proposto il rinnovo a Juric: le ultime.

Calciomercato Verona, proposto un maxi rinnovo a Juric | Domani la decisione del tecnico

L’artefice massimo dell’ottima stagione dell’Hellas Verona è stato Ivan Juric, sotto la sua guida gli Scaligeri sono stati fra le sorprese del campionato. Sul tecnico croato, però, c’è il pressing della Fiorentina e l’interesse del Torino. Secondo quanto rivelato da ‘ilmessaggero.it’, il presidente Setti sarebbe disposto a tutto pur di trattenere Juric a Verona. Per questo motivo avrebbe offerto un rinnovo da circa 1,2 milioni a stagione all’ex allenatore del Genoa: un ingaggio superiore a quello proposto dalla Viola. Entro la giornata di domani il tecnico di Spalato dovrebbe comunicare la propria decisione riguardo al futuro, diviso fra Fiorentina ed Hellas Verona. L’entusiasmo e le ambizioni del presidente veneto potrebbero risultare decisive per la permanenza di Juric a Verona.

