Calciomercato Fiorentina, pressing spagnolo per Dragowski | La situazione

Dopo una buona stagione a difendere i pali della Fiorentina, Dragowski potrebbe essere protagonista anche sul mercato: contatti con l’Espanyol

In attesa della sfida con l’Inter di questa sera, in casa Fiorentina si torna a parlare di mercato. Ad essere oggetto dell’interesse di altri club, questa volta non si tratta dei soliti noti, ma di Bartlomiej Dragowski. Il portiere polacco, ancora alle prese con il dolore alla schiena che gli ha fatto saltare gli ultimi match, ha disputato un’ottima stagione con i Gigliati e ha suscitato l’interesse di una società spagnola. Il club toscano potrebbe decidere di sacrificarlo sul mercato e lasciarlo partire, direzione La Liga.

Calciomercato Fiorentina, l’Espanyol vuole Dragowski | Contatti avviati con l’agente

Secondo quanto rivelato da ‘Todo Fichajes’, l’Espanyol avrebbe individuato in Dragowski il profilo ideale per sostituire Diego Lopez, ormai in partenza. Il club catalano avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del polacco e la Fiorentina avrebbe fissato il prezzo intorno ai 6 milioni di euro. Forte di 31 presenze stagionali con i gigliati, Dragowski potrebbe essere tentato da un’esperienza nella Liga: l’Espanyol è pronto ad accoglierlo.

RM

