Calciomercato, ESCLUSIVO agente Bohinen: “Interessa a club di Serie A”

Stein Hoff, procuratore del centrocampista dello Stabaek, è intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it

Dopo lo svedese Kulusevski ed il danese Cornelius, risultati tra i migliori in questa stagione, il Parma starebbe guardando ancora al mercato scandinavo per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. L’ultimo nome accostato ai gialloblu è infatti quello di Emil Bohinen, centrocampista norvegese classe 1999 nel giro della Nazionale Under 21 che milita attualmente in patria con la maglia dello Stabaek. Per fare il punto della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo agente: “Preferisco non fare i nomi delle squadre, ma posso confermare che diversi club italiani hanno mostrato interesse per Bohinen – ha detto Stein Hoff ai nostri microfoni – Prezzo del cartellino intorno ai 2 milioni di euro? Secondo me la valutazione era un po’ più alta, ma con la crisi economica che ha fatto seguito all’emergenza coronavirus, potrebbero anche bastare. Considerate le qualità di Emil, penso che potrebbe adattarsi bene alla Serie A: è giovane e migliora ogni giorno, ma può fare bene sia in un campionato tecnico che in uno fisico”.

