Calciomercato Milan, rabbia Ibrahimovic | E rispunta destinazione shock

Le ultime di calciomercato Milan si focalizzano su Zlatan Ibrahimovic tra permanenza in rossonero, incontro mancato con Gazidis e possibile futuro in Premier League

Ibrahimovic resta al Milan con la conferma di Pioli? Non è detto, di certo oggi non arrivano segnali in tal senso. Anzi, come riporta ‘Sky Sport’, il fuoriclasse svedese ha da poco lasciato Milanello scuro in volto, probabilmente arrabbiato per il mancato incontro con Gazidis. Lo svedese, dopo l’ufficialità di Pioli, si aspettava infatti una ‘chiamata’, un confronto con l’Ad rossonero proprio per discutere della sua eventuale permanenza, con ovviamente annesso rinnovo visto che il suo attuale contratto termina a fine stagione. Invece così non è stato, e questo rilancia l’ipotesi di un addio pressoché immediato considerato che mancano solo una decina di giorni alla conclusione del campionato.

Il futuro di Ibrahimovic, stando alle clamorose indiscrezioni di ‘Don Balon’, potrebbe essere in Premier League, nel neopromosso Leeds guidato da Marcelo Bielsa. A quanto pare proprio il tecnico argentino sta spingendo per il suo arrivo, viste le difficoltà per Cavani. Proprio qualche giorno fa il presidente del club inglese, l’italiano Andrea Radrizzani, ha svelato di aver provato a prendere il 38enne già lo scorso gennaio, escludendo però un nuovo tentativo: “Ci abbiamo provato, poi ha scelto di tornare a Milano e la cosa è svanita. Ora penso sia troppo tardi, noi siamo saliti in Premier League e l’intensità del calcio inglese è diversa da quella della Serie A“. Ma si sa, spesso nel mercato le parole contano meno di zero…

