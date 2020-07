Serie A, Sassuolo-Milan 1-2: Ibra non perdona, rossoneri al quinto posto

Cronaca, tabellino e classifica aggiornata dopo Sassuolo-Milan, terminata con il punteggio di 1-2. Decisivo Zlatan Ibrahimovic

Spettacolo, gol, infortuni e cartellini. Non è mancato proprio nulla alla sfida di questa sera tra Sassuolo e Milan iniziata subito in salita per la compagine di Pioli che ha dovuto rinunciare a Conti per infortunio dopo circa 10 minuti. Al 19′ arriva però la prima svolta del match con Zlatan Ibrahimovic che con uno straordinario colpo di testa batte Consigli per il vantaggio rossonero che scuote un Sassuolo piuttosto disattento. La compagine di De Zerbi nel miglior momento milanista trova infatti il pareggio rimettendo le cose al loro posto con un calcio di rigore trasformato magistralmente da Caputo. La gioia neroverde dura però una manciata di minuti: Ibra si mette in proprio e in pieno recupero trova la rete del nuovo vantaggio. Il secondo punto di svolta arriva pochi secondi prima della fine del primo tempo con l’espulsione per doppia ammonizione di Bourabia che costringe Berardi e soci a tentare la rimonta in 10 uomini. La truppa di De Zerbi non riesce però a rendersi pericolosa dalle parti di Donnarumma che festeggia al meglio le 200 presenze in rossonero. È anzi il Milan a sfiorare in più circostanze il tris soprattutto con Bennacer, Kessie e Bonaventura.

Sassuolo Milan 1-2: il tabellino

RETE: 19′ Ibrahimovic, 42′ rig. Caputo, 45’+1 Ibrahimovic

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur (45′ Kyriakopoulos), Marlon, Peluso, Rogeiro; Locatelli; Raspadori (45′ Magnanelli), Berardi, Raspadori, Haraslin (45′ Boga) (67′ Djuricic); Caputo (89′ Traore). A disposizione: Pegolo, Turati, Boga, Djuricic, Toljan, Magnani, Piccinini, Ghion, Manzari. All.: De Zerbi.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Conti (11′ Calabria), Kjaer, Romagnoli (32′ Gabbia), Hernandez (45′ Laxalt); Kessie, Bennacer (79′ Bonaventura); Saelemaekers, Rebic, Calhanoglu (79′ Biglia); Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, A.Donnarumma, Krunic, Brescianini, Colombo, Paquetà, Leao, Maldini. All.: Pioli.

AMMONITI: 22′ Bourabia, 34′ Locatelli, 38′ Theo Hernandez, 61′ Bennacer, 76′ Laxalt, 85′ Bonaventura

ESPULSO: 45+6′ Bourabia

ARBITRO: Pairetto

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 80 punti; Atalanta 74*; Inter 72; Lazio 69; Milan 59*; Roma 58; Napoli; Sassuolo 48*; Verona 45; Bologna 43*; Cagliari e Fiorentina 42; Sampdoria 41; Parma 40; Torino 37; Udinese 36; Genoa 33; Lecce 29; Brescia 24; Spal 19

*una partita in più

