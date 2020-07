Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per Parma-Napoli: il tecnico azzurro dovrà fare a meno di un calciatore, infortunato

Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato al lista dei convocati per Parma-Napoli, gara valida per la 35a giornata di Serie A. Il tecnico degli azzurri dovrà fare a meno di David Ospina, fermato da un affaticamento muscolare. Il portiere colombiano non è stato inserito nella lista dei calciatori che saranno presenti in Emilia: al suo posto l’allenatore calabrese ha portato il giovane Idasiak. Assente, ma non è una novità, anche l’attaccante Llorente.

Questa la lista dei convocati per Parma-Napoli:

Meret, Karnezis, Idasiak, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Malcuit, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Politano.