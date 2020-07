Independiente, l’Afa libera Gaston Silva

Svolta importante per il futuro del difensore uruguaiano che ora potrà scegliere una nuova squadra a parametro zero

Dopo una riunione tenutasi lo scorso venerdì, l’AFA ha deciso di cambiare il suo verdetto in merito al caso Gaston Silva, concedendo al difensore uruguaiano di liberarsi dall’Independiente. L’ex Torino ha chiesto una cifra superiore ai 2 milioni di dollari al club argentino per mancati pagamenti di diverse mensilità e per danni. Sulle sue tracce, come detto in passato, ci sono diversi club europei (Benfica, Krasnodar e Sportin) e messicani (Tigres su tutti).

