Impegnato nella battaglia legale contro l’Independiente, Gaston Silva sta valutando diverse opzioni in Europa, ma non solo

Dopo l’esperienza al Torino e al Granada, Gaston Silva potrebbe tornare in Europa la prossima stagione. Alle prese con la battaglia legale contro l’Independiente, l’esterno sinistro può trasferirsi a parametro zero e sta valutando diverse opzioni. Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dell’interessamento concreto di Benfica e, in seconda linea, Sporting, ma i due club portoghesi sono in buona compagnia. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nelle ultime ore anche il Krasnodar ha avanzato una proposta, mentre in Messico c’è da registrare l’interessamento del Tigres.

