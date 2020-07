Classifica senza VAR: Juve sotto quota 80 | Milan a 3 punti dalla Champions

Nella graduatoria di Serie A senza supporto tv Conte è metà strada tra Sarri e Pioli. Genoa terzultimo e Lecce salvo

Nuovo appuntamento con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella 34esima giornata di campionato, ci sono stati diversi episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nell’anticipo contro la Sampdoria, il Parma si era portato sul 3-0, ma Calvarese ha annullato il gol di Caprari per fuorigioco. Nello scontro salvezza tra Genoa e Lecce, poi, a Doveri era sfuggito il fallo di mano che poi ha portato al rigore sbagliato da Mancosu. Nonostante l’On Field Review, invece, Di Bello persevera nel non ritenere falloso il contatto tra Kolarov e Lautaro che porta al gol di Spinazzola in Roma-Inter. Infine ieri a Orsato serve il monitor per capire che il tocco di braccio di Bastos è in area e quindi fischia il penalty alla Juventus contro la Lazio.

Serie A, 34esimo turno: risultati e classifica senza Var

Verona-Atalanta 1-1

Cagliari-Sassuolo 1-1

Milan-Bologna 5-1

Parma-Sampdoria 3-3

Brescia-Spal 2-1

Fiorentina-Torino 2-0

Genoa-Lecce 2-1

Napoli-Udinese 2-1

Roma-Inter 2-2

Juventus-Lazio 1-1

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 80, Inter 72, Atalanta 71, Lazio 69, Roma 58, Napoli 56, Milan 56, Sassuolo 48, Verona 45, Bologna 43, Cagliari 42, Fiorentina 42, Sampdoria 41, Parma 40, Torino 37, Udinese 36, Genoa 33, Lecce 29, Brescia 24, Spal 19.

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 78, Inter 70, Atalanta 67, Lazio 65, Milan 62, Roma 62, Napoli 57, Sassuolo 48, Bologna 47, Udinese 45, Verona 45, Parma 41, Torino 39, Cagliari 39, Fiorentina 37, Lecce 34, Sampdoria 34, Genoa 32, Brescia 24, Spal 17.

