Intervistato in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Marco Rossi, ct dell’Ungheria, ha parlato delle specifiche tecniche di Dominik Szoboszlai, obiettivo del Milan: “E’ un centrocampista completo con gran fisico, una tecnica sopraffina, in particolare con il destro. Chiaramente è un giocatore offensivo, si esprime al meglio in fase di possesso, e come ho avuto più volte modo di dire, venendo in Italia avrebbe più possibilità di completarsi, deve migliorare ancora in fase difensiva”.

Sull’ambientamento: “E’ difficile dirlo, perché la difficoltà del campionato italiano non credo sia paragonabile alle complicanze di quello astriaco. E’ vero che Dominik si è disimpegnato bene anche nelle coppe, ma la Serie A ha un altro indice di difficoltà. E’ chiaro che se gli si da fiducia bisogna dargli il tempo di esprimere le sue qualità, anche se dal punto di vista emotivo non ci sarà nessun problema”.

Sull’arrivo a Milano: “Io ho un ottimo rapporto con il suo agente, insieme valuteranno la situazione migliore. E’ chiaro bisogna fare una scelta, che sia orientata al miglioramento del ragazzo che ha le potenzialità di diventare un top player nel giro di un paio d’anni. Gli ho suggerito i rossoneri”.

Su altri talenti: “Devo dire che in Ungheria al giorno d’oggi, io e i miei collaboratori non siamo riusciti ad individuare giocatori delle sue qualità, credo che in questo momento rappresenti il miglior talento”.

