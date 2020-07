Calciomercato Napoli, nuovo nome per la fascia: piace Aina

Napoli a caccia di un jolly difensivo per le corsie: spunta il nome di Ola Aina del Torino, che piace per la sua duttilità.

Non solo Osimhen, il Napoli guarda ad un altro nigeriano per il mercato in entrata, questa volta per rafforzare le corsie difensive. Nel mirino dei partenopei c’è infatti Ola Aina. Il giocatore del Torino, riferisce il ‘Corriere dello Sport’, è finito sulla lista di Giuntoli. Giovane, ma con già esperienza importante sia in ambito internazionale che per quanto riguarda il campionato italiano, Aina sembra essere il nome giusto per rafforzare la corsia difensiva.

Il Napoli è infatti a caccia di un esterno difensivo duttile e l’ex Chelsea è in grado di offrire continuità di rendimento sia a destra che a sinistra. Un vero e proprio jolly dunque da regalare a Gattuso. Al momento quello del Napoli è un semplice interesse, resterà da capire quanto chiederà il Torino per un’eventuale cessione del giocatore nigeriano.

