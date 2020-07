Il futuro di Balotelli è nuovamente da riscrivere, e nelle ultime ore c’è stato un interessamento a sorpresa per lui: quello del Como, che milita in Serie C.

Mario Balotelli deve riscrivere ancora una volta il futuro della sua carriera, dopo il triste finale dell’esperienza a Brescia. Sono tanti i club pronti a scommettere nuovamente su di lui, che il prossimo 12 agosto compirà 30 anni. Si è parlato di diverse società straniere, molte sudamericane, ma nelle ultime ore è spuntato un nome a sorpresa: quello del Como.

Secondo ‘Sky Sport’, infatti, la società, che milita in Serie C, ha mosso i primi passi verso l’entourage della punta. La proprietà indonesiana sarebbe pronta ad accettare le richieste economiche di Balotelli, ma per ora è proprio la categoria a frenare la suggestione.

Di fatto, però, per ora il Como è l’unica squadra italiana ad essersi interessata concretamente (si era parlato anche di Monza) e che gli consentirebbe, quindi, di restare vicino casa.

