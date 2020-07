Serie A, giudice sportivo: 9 squalificati, decimato il Sassuolo

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 33a giornata di Serie A, in attesa dei due posticipi di oggi: 9 squalificati

Sono 9 gli squalificati in Serie A dopo le gare della 33a giornata disputate ieri. Sono arrivate le decisioni del giudice sportivo: decimato il Sassuolo che dovrà fare i conti con lo stop di un turno per Berardi, Bourabia e Magnanelli. Squalificato anche Bernardeschi che salterà Juventus-Lazio di lunerdì prossimo. Stop di una giornata anche per Darmian e Grassi (Parma), Di Lorenzo (Napoli), Ionita (Cagliari) e Okaka (Udinese).

Non solo calciatori, fermato per un turno anche Ivan Juric, allenatore del Verona, cui il giudice sportivo ha inflitto anche un’ammenda 15mila euro. Il tecnico, espulso contro la Roma, è stato sanzionato per aver “rivolto al direttore di gara espressioni irriguardose nonché esclamato frasi offensive nei confronti della terna arbitrale”.