Inter, Sanchez anche in Europa League: la proposta

Con il Manchester United c’è l’accordo per Sanchez fino all’inizio di agosto, manca però quello per l’Europa League: il piano dell’Inter

Alexis Sanchez sta conquistando sempre più spazio nell’Inter. La ripresa dopo il lockdown ha segnato il ritorno del cileno che sta provando a conquistarsi la conferma anche nella prossima stagione, al netto delle problematiche economiche da risolvere. Intanto i nerazzurri, dopo aver trovato l’accordo con il Manchester United per prolungare il prestito fino ad inizio agosto, lavorando per trovare l’intesa e poter disporre di Alexis Sanchez anche in Europa League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Sanchez confermato: si tratta con il Manchester United | I costi dell’affare

Un piano facilitato anche dal sorteggio che vede Red Devils e nerazzurri sui due lati opposti del tabellone con un incrocio possibile soltanto in finale. Ecco allora che da Milano pensano ad una proposta per convincere il club inglese. Prorogare il prestito di Sanchez fino al termine dell’Europa League, prevedendo il pagamento di una penale nel caso in cui Inter e Manchester United si dovessero sfidare nell’atto conclusivo della competizione continentale.