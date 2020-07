Spal-Inter, Conte: “Numeri dalla nostra parte” | Le ultime su Barella e Lukaku

Il tecnico nerazzurro presenta la sfida in programma domani a Ferrara, valida per la 32esima giornata di Serie A. Conte fa il punto anche sulle condizioni di Barella e Lukaku

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spal-Inter, posticipo della 32esima giornata di Serie A. Ecco le sue parole: “Dobbiamo giocare con lo stesso entusiasmo e la voglia che stiamo mettendo nelle ultime partite. I numeri testimoniano quanto di buono sta facendo la squadra, devono essere uno stimolo per continuare su questa strada e fare sempre meglio”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il punto sull’avversario: “Affrontiamo la Spal con il piede giusto fino dall’inizio e con determinazione. E’ inevitabile che affrontiamo una squadra che ha una classifica deficitaria, in queste sfide squadre come l’Inter danno sempre grandi stimoli. Bisognerà far attenzione quindi conterà la nostra voglia e il nostro entusiasmo per vincere”

Partite ravvicinate: “Serve un lavoro importante, ringrazio sempre lo staff che mi supporta nella preparazione delle sfide. Per fortuna posso contare su un team di qualità”

Il punto dall’infermeria: “Moses è a disposizione, Barella ha iniziato a incrementare il lavoro col pallone e speriamo di averlo a Roma, Sensi continua le sue cure, Lukaku sta smaltendo questa contrattura e anche lui speriamo di averlo quanto prima, su Vecino non posso ancora dare informazioni certe”.

La sfida con Di Biagio: “Allenava l’Under 21 quando io guidavo la nazionale maggiore. E’ preparato, serio, sa quello che vuole, ha preso in mano la situazione delicata della Spal. Esperienze che anch’io ho fatto e che contano molto in questo lavoro”.

