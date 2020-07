Nec Nijmegen, UFFICIALE: torna Barreto

Il centrocampista paraguayano Edgar Barreto, dopo essersi svincolato dalla Sampdoria, torna al suo vecchio club in Olanda, il Nec Nijmegen.

A fine maggio aveva rescisso il proprio contratto con la Sampdoria, ma aveva annunciato di non voler smettere nonostante i 36 anni di età. E così ha fatto. Edgar Barreto è tornato dove è iniziata la sua carriera in Europa: in Olanda, più precisamente al Nec Nijmegen, club di Eerste Divisie, la nostra Serie B. Il club olandese ha annunciato infatti l’acquisto del centrocampista paraguayano, che aveva già indossato la maglia del club di Nimega per tre stagioni (dal 2004 al 2007). Per lui un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione. Dopodiché è già pronto un ruolo all’interno dello staff tecnico delle giovanili.