Calciomercato Juventus, dalla Spagna: scelto il dopo Ronaldo, il piano

La Juventus avrebbe scelto il sostituto di Cristiano Ronaldo: i bianconeri pronti ad acquistarlo subito e farlo giocare insieme al portoghese

Il dopo Cristiano Ronaldo alla Juventus ha già un nome e cognome. Si tratta di Jadon Sancho, attaccante inglese del Borussia Dortmund, che ha sulle sue tracce le big europee a partire da Manchester United e Real Madrid. Il calciatore avrebbe messo in standby la proposta dei ‘Red Devils’ per aspettare le mosse della società spagnola che però al momento non si è fatta avanti. Una mossa, invece, l’avrebbe fatta la Juventus: secondo quanto riferisce ‘donbalon.com’, i bianconeri avrebbero mosso i primi passi e l’interesse che arriva da Torino avrebbe fatto breccia in Sancho.

L’inglese sarebbe attratto dalla possibilità di giocare con la Juventus che lo avrebbe individuato come profilo ideale per prendere il posto di Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe affiancare il nuovo acquisto la prossima stagione e poi andare via. Un piano che si scontra però con un dettaglio non indifferenze: la richiesta di circa 120 milioni di euro avanzata dal Borussia Dortmund per vendere il 20enne.