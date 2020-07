Calciomercato, derby tra Inter e Milan per Rodrigo Moreno del Valencia

Su Rodrigo Moreno del Valencia, in passato accostato al Napoli, vengono segnalate l’Inter e il Milan in vista della prossima stagione

Impegnate in campionato per raggiungere i rispettivi obiettivi, Inter e Milan sarebbero pronte ad accendere il derby anche in ottica calciomercato. Secondo il portale spagnolo ‘fichajes.net’, le due società italiane avrebbero messo nel mirino Rodrigo Moreno. Il 29enne attaccante del Valencia, brasiliano di nascita ma naturalizzato spagnolo, era stato accostato al Napoli nella scorsa estate, ma la trattativa non si poi è concretizzata. Sotto contratto fino al 2022, il calciatore sarebbe pronto ad affrontare una nuova esperienza e lo stesso club spagnolo non farebbe barricate per trattenerlo. Chiaramente, non riuscirà ad arrivare ai 50 milioni di euro proposti dall’Atletico Madrid un anno fa.

