Borussia Dortmund, UFFICIALE: Schurrle rescinde il contratto

Il campione del mondo lascia il Borussia. Ora può firmare con un nuovo club: diverse squadre italiane potrebbero pensarci

Ora è ufficiale. E’ finita l’avventura di Schurrle al Borussia Dortmund. Con un tweet il club giallonero ha annunciato la risoluzione del contratto con l’attaccante tedesco. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Il campione del mondo 2014 era reduce da due esperienze in prestito tutt’altro che esaltanti: la prima al Fulham in Inghilterra, la seconda in Russia tra le file dello Spartak Mosca. Ora Schurrle potrà legarsi ad un nuovo club a parametro zero: un’occasione ghiotta anche per diversi club di Serie A.