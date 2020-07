Calciomercato Genoa, Nicola a rischio: ecco il sostituto

Calciomercato Genoa, la posizione in panchina di Davide Nicola trema: ecco chi può essere l’erede del tecnico rossoblu’

Dopo la vittoria contro la Spal, il Genoa è tornato davanti al Lecce nella corsa salvezza ma il testa a testa durerà fino all’ultima giornata di campionato. Permanenza in Serie A da sudare fino all’ultimo per i rossoblu’, il cui tecnico Davide Nicola non è certo di continuare nella prossima annata. Esiste l’opzione per il rinnovo automatico in caso di salvezza, che però potrebbe non essere esercitata. In quel caso, sarebbe pronto, secondo ‘Tuttosport’, Leonardo Semplici, che subentrerebbe anche in caso di retrocessione, per provare a riportare subito la squadra in massima serie.

