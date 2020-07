Bologna, UFFICIALE: tegola per Mihajlovic | Stagione finita

Il Bologna di Mihajlovic ha ufficialmente comunicato che Mattia Bani ha concluso in anticipo la stagione: lesione al gemello mediale per il difensore.

Brutta notizia per Sinisa Mihajlovic e il suo Bologna. Il club felsineo ha ufficializzato che Mattia Bani ha anticipatamente concluso la stagione. Il difensore ex Chievo, che è uscito anticipatamente per infortunio nella sfida di domenica contro il Parma, ha infatti riportato una lesione al gemello mediale sinistro. I tempi di recupero sono stimati in 3-4 settimane. Impossibile dunque per il tecnico serbo averlo a disposizione in questo finale di stagione.

Questo il comunicato del club rossoblù:

“Gli esami cui è stato sottoposto Mattia Bani hanno evidenziato una lesione del gemello mediale sinistro, con tempi di recupero di circa 3-4 settimane”.

