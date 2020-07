L’agente di Musa Barrow, stellina del Bologna, ha rivelato un retroscena di calciomercato sul Napoli, che potrebbe avere anche sbocchi sul futuro

Da gennaio la Serie A ha scoperto il talento di Musa Barrow, attaccante su cui il Bologna ha fatto un grande investimento. Una spesa importante, di circa 20 milioni, per strapparlo all’Atalanta e ora Mihajlovic se lo coccola. Il gol a San Siro da tre punti è stato sicuramente il momento più importante, ma quella del gambiano è stata una crescita costante.

E pensare che lo scorso anno poteva finire al Napoli: “Da quello che so, c’è stato un contatto l’anno scorso per uno scambio tra Barrow ed Inglese. Me l’ha detto l’Atalanta, ma poi non si è fatto nulla – racconta l’agente del classe ’99 -. L’Atalanta voleva inserire il ragazzo nella trattativa, ma il Napoli voleva monetizzare e l’ha fatto abilmente con il Parma”. A ‘Radio Punto Nuovo’, Luigi Sorrentino non ha poi chiuso le porte a un futuro azzurro, anzi: “Napoli è una grandissima piazza, come si può escluderla? Mi farebbe piacere portarlo lì”.