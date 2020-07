Bologna-Napoli, doppia assenza per Gattuso: i convocati

Gennaro Gattuso deve fare conti con due assenze per la trasferta di Bologna: i convocati del Napoli per il turno infrasettimanale

Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di due calciatori per la trasferta di Bologna. Il Napoli giocherà al ‘Dall’Ara’ senza Younes e Llorente: il tedesco ha accusato un affaticamento muscolare ed è stato precauzionalmente lasciato al casa. Lo spagnolo è ormai da tempo fuori dal progetto tecnico azzurro e anche in questa partita non sarà preso in considerazione da Gattuso. Per il resto tutto presenti con il tecnico calabrese che deve sciogliere il solito ballottaggio tra Ospina e Meret e potrebbe stravolgere la squadra rispetto alla gara con il Milan: si riscaldano Manolas, Demme, Politano, Milik e spazio dal primo minuto potrebbe esserci anche per Lozano.

