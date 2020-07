Lazio, a Formello gli ‘Stati Generali’: Lotito tiene tutti a rapporto

Il presidente Lotito tiene tutti a rapporto a Formello: iniziano gli ‘Stati Generali della Lazio’ visto il momento delicato della squadra

Li chiamano ‘Stati Generali’ della Lazio. Tutti a rapporto a Formello dal presidente Lotito. Il primo incontro è andato in scena nella giornata di ieri. Ne seguiranno altri, probabilmente per tutta la settimana, qualcuno assicura “fino alla partita con la Juventus“. A Formello sono iniziati gli ‘Stati generali della Lazio’ (si legge nell’edizione odierna de ‘Il Messaggero’). Società, squadra, staff tecnico e medico riuniti intorno ad un tavolo nel Training Center. Un po’ come clero, nobiltà e borghesia nell’assemblea generale del Regno di Francia prima della Rivoluzione. Un po’ come il meeting dello scorso mese a Villa Doria Pamphili, tra attori istituzionali e non, per “far ripartire l’Italia” dopo l’emergenza Covid-19. A dir la verità, gli incontri nel quartier generale della Lazio più che confronti inter pares sembrano chiamate a rapporto di Lotito per rendere conto di una situazione insostenibile. Domenica 11 luglio, centro sportivo di Formello: quando una mattinata già calda per la temperatura rischia di diventare rovente.

Il presidente Claudio Lotito, da vero pater familias, vuole vederci chiaro e ancora una volta prende in mano la situazione:iniziano gli ‘Stati Generali della Lazio’. Non ha lasciato nulla al caso durante l’esplosione del Coronavirus, non lo fa soprattutto in questo momento in cui la squadra sembra essere allo sbando. Giocatori, area tecnica e staff medico: nessuno è escluso dalle tavole rotonde per provare a spiegare quanto accaduto. Del resto le ultime uscite, al di là delle sconfitte, hanno messo in luce problematiche inesistenti prima del lockdown e ora emerse con effetti devastanti per la Lazio. Dalla preparazione atletica (coordinata da Fabio Ripert) che non ha dato i frutti sperati, alla gestione degli infortuni (da parte dei medici e dello stesso Simone Inzaghi), senza dimenticare la nutrizione e una riflessione sulla qualità della rosa messa a disposizione del tecnico. Insomma, tanti gli argomenti trattati ieri da presidente Lotito nello studio di Inzaghi. Era presente tra gli altri anche il direttore sportivo Igli Tare. Il colloquio è durato ore. L’obiettivo degli ‘Stati Generali della Lazio’ è tamponare l’emergenza, ripartire al più presto e programmare al meglio la prossima stagione.

