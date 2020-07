Ai microfoni di Calciomercato.it, la versione di Ivo Pulcini, medico sociale della Lazio, sull’accaduto al termine di Lazio-Sassuolo con Acerbi

Non bastava la sconfitta: subito dopo la gara persa contro il Sassuolo, si è sparsa la voce che gli animi si fossero particolarmente accesi nello spogliatoio della Lazio. Con tanto di screzio profondo tra il responsabile sanitario del club biancoceleste, il professor Ivo Pulcini, ed il centrale Francesco Acerbi. Una discussione che arriverebbe dopo qualche visione distante della quale si era parlato già nei giorni scorsi, con polemica social annessa ad alimentare il tutto.

Ivo Pulcini, però, affida in esclusiva a Calciomercato.it la ricostruzione della vicenda: “Tutto completamente falso e inventato. Con Francesco Acerbi siamo gradi amici, lo stimo come atleta e come uomo e a fine partita, nello spogliatoio, ci siamo abbracciati come sempre. Sono un medico sportivo e comprendo e non giudico un legittimo nervosismo, in caso di sconfitta”.