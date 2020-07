Seconda panchina consecutiva per Christian Eriksen. Il fantasista danese non giocherà dal primo minuto Inter-Torino. Ecco su chi punta Conte

Ore 20.35 – Tutto confermato, Christian Eriksen non giocherà dal primo minuto Inter-Torino. Antonio Conte ha deciso di puntare ancora una volta su Borja Valero

Ore 20.10 – Antonio Conte boccia Christian Eriksen. Il tecnico dell’Inter, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe deciso, ancora una volta, di lasciare in panchina il talento danese, per la sfida contro il Torino valevole per la 32esima giornata di Serie A.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Un’esclusione davvero clamorosa, la terza nelle ultime quattro partite, che certifica come l’ex Tottenham non sia proprio entrato nelle grazie dell’allenatore italiano, che ha deciso di puntare sul più esperto Borja Valero.

Eriksen non è sceso in campo dal primo minuto anche contro il Verona, in cui è stato impiegato per soli due minuti, e Brescia. Contro le Rondinelle, nei 22 minuti a disposizione, è riuscito a mettersi in mostra con un gol e un assist. La prova non certo convincente contro il Bologna ha così spinto Conte a bocciarlo per due volte di fila. Una scelta che di certo farà discutere e non poco.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, curva nord in protesta: “Fuori i co….ni”

Calciomercato Inter, asse col Real Madrid | Patto per Tonali e Kante