Il Paris Saint-Germain fa sul serio per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha una clausola da 30 milioni di euro

Tutti parlano di Zaniolo, ma nella Roma c’è un altro giocatore che fa gola a diversi club italiani ed europei. Parliamo di Lorenzo Pellegrini, in possesso di una clausola – valida anche per l’Italia e che scade il 31 luglio – fissata a un prezzo davvero irrisorio: 30 milioni di euro. Stando a ‘Le10 Sport’ sul centrocampista 24enne si registra il forte pressing del Paris Saint-Germain, pretendente già segnalatavi da Calciomercato.it lo scorso 11 giugno. Il Ds Leonardo vuole rinforzare la mediana e il numero 7 giallorosso è tra quelli in cima alla lista, in cui è presente pure Sergej Milinkovic-Savic. Da convincere il ragazzo, che desidera fortemente rimanere alla Roma in cui è calcisticamente (e non solo) cresciuto e dove ha fatto ritorno due anni fa.

L’obiettivo è rinnovare il contratto, in scadenza nel giugno 2022, innalzando se non eliminando del tutto la clausola. La trattativa, però, è in stand-by a causa delle vicissitudini societarie. Si aspetta il cambio di proprietà per far ripartire il dialogo tra le parti. Il Psg, ma occhio pure a Juventus, Inter e Borussia Dortmund, rimane perciò un grosso ‘pericolo’ per la Roma. Del resto il club transalpino ha la forza economica per convincere il giocatore, al quale può inoltre garantire la ‘vetrina’ della Champions League.

