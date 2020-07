Calciomercato Milan, futuro Pessina: rossoneri alla finestra

Il Milan potrebbe decidere di riportare a casa Matteo Pessina. Il centrocampista classe 1997 si sta mettendo in mostra con la maglia del Verona di Juric

Il Verona di Ivan Juric è certamente la sorpresa più grande di questo campionato. I gialloblu, per molti, erano destinati a retrocedere e invece – a 6 giornate dal termine della stagione – c’è ancora la possibilità di centrare la qualificazione alla prossima Europa League. Sarà difficile, visti i sei punti di distacco da un Milan, che sembra aver ritrovato la giusta via ma il nono posto in classifica sottolinea comunque la grande annata del Verona e dei suoi giocatori.

Tra quelli che si sono messi maggiormente in mostra c’è certamente Matteo Pessina. Il classe 1997 era considerato un predestinato e alla sua prima vera stagione in Serie A ha subito dimostrato di che pasta è fatto.

Il centrocampista è così finito nel mirino di grandi club come Inter e Juventus ma molto del suo futuro dipenderà da Atalanta e Milan.

Calciomercato Milan, Pessina può tornare

Pessina nel 2017 passò in nerazzurro, nell’affare che vestì di rossonero Andrea Conti. Il Diavolo ha però mantenuto una sorta di controllo sul calciatore: in caso di vendita da parte dell’Atalana al Milan spetterebbe una cifra tra il 40 e il 50% dell’importo. I rossoneri potrebbero così decidere di riportare a casa il centrocampista per la metà rispetto alla concorrenza.

La situazione, dunque, andrà monitorata in futuro: a decidere cosa fare di Pessina sarà Ralf Rangnick e il suo staff. Un ritorno alla base del classe 1997 non è certo da escludere.

