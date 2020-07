Calciomercato Milan, Suso-Siviglia: riscatto ad un passo

Il Siviglia salvo clamorosi colpi di scena giocherà la prossima Champions. La qualificazione potrebbe arrivare già stasera: il riscatto di Suso sarebbe ufficiale

Ormai è davvero solo questione di tempo. L’avventura di Suso al Milan potrà presto ritenersi completamente finita. L’attaccante esterno si è trasferito al Siviglia a gennaio in prestito, per un anno e mezzo, con diritto di riscatto. Riscatto che diventerà obbligatorio in caso di qualificazione in Champions League degli andalusi. Dalla Spagna arrivano conferme in merito a tale soluzione e già in serata potrebbe arrivare la fumata bianca.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Il Siviglia battendo nella serata di ieri il Maiorca ha blindato il suo quarto posto, portandosi a +9 sul Villarreal, che alle 19.30 giocherà contro la Real Sociedad. Gli occhi dei tifosi andalusi, e un po’ anche quelli del Milan, saranno così puntati allo stadio de la Cerámica.

Se il sottomarino giallo non dovesse vincere, sarà Champions League matematica e nelle casse rossonere entreranno 21 milioni di euro circa (ci sono anche bonus per 3-4 milioni), cifra concordata per il riscatto.

Ossigeno per il Milan che realizzerebbe un’ottima plusvalenza, avendo acquistato Suso per meno di due milioni nel gennaio del 2015.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Rangnick insiste per Jovic: ultime CM.IT

Calciomercato Milan, Atalanta sul centrocampista rossonero