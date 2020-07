Serie A, Napoli-Milan 2-2: Donnarumma sbaglia, Kessie rimedia

Napoli-Milan, posticipo domenicale della 32a giornata di Serie A regala gol e spettacolo: alla fine il risultato è 2-2

Pareggio ricco di gol tra Napoli e Milan: alla fine è 2-2 con i rossoneri che riescono a rimontare con un calcio di rigore. Nel primo tempo parte meglio il Napoli. Donnarumma deve superarsi in più di un’occasione ma è il Milan a passare: Bennacer serve Rebic che pesce Theo Hernandez, Ospina è battuto. I padroni di casa reagiscono subito e cercano il pareggio che arriva puntuale con Di Lorenzo, bravo ad approfittare di una respinta corta di Donnarumma. Il portiere rossonero non è impeccabile anche in avvio di ripresa quando si fa passare sotto le gambe una conclusione ravvicinata (e deviata) di Mertens: è il 2-1 del Napoli. La partita, dopo un periodo di stasi, si riaccende e ne approfitta il Milan: fallo di Maksimovic su Bonaventura e calcio di rigore che Kessie trasforma, è 2-2. Entrambe le squadre puntano a vincere, ma Pioli perde Saelemaekers per doppia ammonizione. Il risultato non cambia: Napoli-Milan finisce 2-2.

Napoli-Milan 2-2: 20′ Hernandez (M), 34′ Di Lorenzo (N), 60′ Mertens (N), 73′ Kessie rig. (M)

CLASSIFICA: Juventus* 76; Lazio 68*; Atalanta* 67; Inter 65; Roma 54*; Napoli 52*; Milan 50*; Sassuolo 46*; Verona 44*; Bologna 42*; Cagliari 41*; Parma 40*; Fiorentina* 36; Udinese* e Sampdoria* 35; Torino 34; Genoa 30*; Lecce 29*; Brescia* 21; Spal 19*.

*una partita in più