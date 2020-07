Napoli-Milan, i convocati di Gattuso: out Llorente

Gennaro Gattuso sfida per la prima volta il Milan: ecco i convocati del Napoli per il match di questa sera

Grande attesa per il match di questa sera tra Napoli e Milan, scontro diretto per la conquista della fase a gironi dell’Europa League. I rossoneri sono indietro e obbligati a vincere, ma anche gli azzurri sono in un grande momento. Al San Paolo, Gennaro Gattuso affronta per la prima volta il suo passato, il suo Milan, a cui ha dato tanto da giocatore e allenatore. Il tecnico calabrese ha diramato la lista dei convocati, da cui manca praticamente solo Fernando Llorente: calcio d’inizio alle 21.45, arbitra La Penna.

L’elenco completo: Meret, Ospina, Karnezis, Di Lorenzo, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Manolas, Maksimovic, Hysaj, Koulibaly, Allan, Demme, Zielinski, Elmas, Younes, Fabian Ruiz, Lobotka, Callejon, Lozano, Insigne, Mertens, Milik, Politano.