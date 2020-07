Inter-Torino, Antonio Conte in emergenza per la sfida di domani sera contro i granata: nerazzurri con numerose assenze, un nuovo indisponibile

L’Inter prepara il posticipo di campionato contro il Torino, nerazzurri che devono tornare alla vittoria dopo due gare negative ma hanno diversi problemi di formazione. Emergenza totale a centrocampo e in attacco per Antonio Conte, che deve fare i conti con numerose assenze. Non ci sarà Lukaku, gli esami hanno escluso lesioni ma il belga sarà risparmiato. Restano fuori anche Barella, Sensi e Asamoah. Sembrava poter essere della partita Vecino, che però non avrà una nuova chance da titolare. L’uruguaiano ha accusato un riacutizzarsi dei fastidi al ginocchio e dunque sarà indisponibile anche lui. A questo punto, difficile ipotizzare che Conte propenda per una esclusione punitiva di Brozovic. Il croato ha subito il ritiro della patente dopo essere passato con il rosso ad un semaforo ed essere risultato positivo all’alcool test. La società valuterà se prendere provvedimenti disciplinari, ma il giocatore, viste le assenze, dovrebbe essere regolarmente in campo.

