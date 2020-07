Ferrari, Leclerc: “Lo scontro è colpa mia, chiedo scusa a Vettel”

Charles Leclerc ha commentato lo scontro che ha messo fuori uso entrambe le Ferrari nel Gp di Stiria: “Colpa mia, chiedo scusa a Vettel”.

L’assurdo scontro che ha messo fuori pista entrambe le Ferrari nel primo giro del Gp di Stiria è una delle notizie della domenica. Charles Leclerc ha deciso di prendersi tutta la responsabilità dell’accaduto, chiedendo scusa al compagno di scuderia Vettel.

“Mi sono scusato con Sebastian. Sono sempre onesto, oggi non sono stato bravo. Sono deluso, è stata colpa mia. Mi dispiace tantissimo per il team che ha lavorato tanto per portare qui un upgrade”, ha detto. Come riporta l’Adnkronos, il pilota ha aggiunto: “Non ho scuse, avevo troppa voglia di far bene. Ho visto un buco e mi sono detto ‘ci provo’. Dovevo pensarci di più, oggi è stata tutta colpa mia. Mi dispiace”.

