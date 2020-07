Conte in ansia per Lukaku | Le ultime in vista di Inter-Torino

Piove sul bagnato in casa Inter. Conte rischia di rinunciare a Romelu Lukaku per il delicato match col Torino di lunedì sera

Nuovi guai per Antonio Conte. Romelu Lukaku, sostituito prima della fine del match col Verona, è alle prese con un fastidio tra l’adduttore della coscia destra e l’anca. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’, oggi il belga potrebbe svolgere esami specifici se in allenamento dovesse accusare ancora dolore. Il numero 9 nerazzurro dovrebbe comunque essere esentato dalla sfida col Torino di lunedì sera. La coppia d’attacco sarà in tal caso composta da Alexis Sanchez e Lautaro Martinez.

