Real Madrid, UFFICIALE: campionato finito per Marcelo

Marcelo, esterno sinistro del Real Madrid, ha un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi di gioco per 20 giorni. Si punta al ritorno per la Champions

Brutta tegola per l’allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane. Nella rincorsa al titolo di campione di Spagna, il tecnico francese non avrà a disposizione Marcelo. Il 32enne esterno sinistro, dopo i 90 minuti giocati nel turno di campionato precedente contro l’Athletic Bilbao, è stato sottoposto ad alcuni esami per un problema muscolare. E i risultati non sono quelli sperati: “Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Marcelo, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare all’adduttore sinistro“, il comunicato ufficiale del club castigliano. I tempi di recupero non sono stati resi noti, ma sono calcolabili in almeno 20 giorni: dunque, Liga terminata per il brasiliano, mentre si tenterà di recuperarlo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City, in programma il 7 agosto prossimo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Nuovo assalto a Marcelo