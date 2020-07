Napoli-Milan, Demme ‘promuove’ Rangnick: “Può ottenere grandi risultati”

Diego Demme, centrocampista del Napoli, ha parlato del sempre più probabile arrivo al Milan di Ralf Rangnick, suo ex allenatore al Lipsia

“Al Lipsia ha ottenuto grandi risultati e può fare lo stesso anche al Milan. Potrebbe portare tante novità”. In un’intervista rilasciata a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, Diego Demme promuove l’ormai annunciato arrivo al Milan di Ralf Rangnick, suo ex allenatore al Lipsia. Queste le dichiarazioni del centrocampista a pochi giorni da Napoli–Milan: “È un perfezionista, cerca sempre di tirare fuori il meglio dai propri calciatori. È convinto che se riesci a perfezionare ogni parte della vita quotidiana uscirà anche il risultato migliore”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

