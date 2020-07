La Serie A riprende subito nel weekend e sabato sono in programma le due sfide scudetto Juventus-Atalanta e Lazio-Sassuolo, oltre a Brescia-Roma

Dopo un solo giorno di tregua, la Serie A è pronta a scendere nuovamente in campo da domani per la trentaduesima giornata di campionato. Il piatto è subito ricco e potrebbe essere decisivo in ottica scudetto visto che alle 17.15 ci sarà Lazio-Sassuolo e alle 21.45 il big match Juventus-Atalanta. Il palinsesto di sabato 11 luglio sarà completato da Brescia-Roma (19.30). Ecco le designazioni arbitrali per la sfide di domani:

LAZIO–SASSUOLO

DI BELLO GALETTO–IMPERIALE

IV: DI MARTINO

VAR: AURELIANO

AVAR: LONGO

BRESCIA–ROMA

CALVARESE DI VUOLO–DE MEO

IV: MAGGIONI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PRETI

JUVENTUS–ATALANTA

GIACOMELLI DEL GIOVANE–VALERIANI

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: SCHENONE