I voti di Calciomercato.it ai protagonisti della sfida Verona-Inter valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A

L’Inter è in crisi. Dopo il ko col Bologna, gli uomini di Conte (che ancora ritarda i cambi. Eriksen dentro solo a pochi minuti dalla fine…) non vanno oltre il pareggio in casa del Verona. Scaligeri subito in vantaggio con Lazovic, che si fa beffa troppo facilmente di Skriniar. Pari di Candreva a inizio ripresa, poi vantaggio dell’Inter con l’autorete di Dimarco. A cinque dal termine il pari di Veloso. Ora i nerazzurri scivolano addirittura al quarto posto, sorpassati dall’Atalanta.

VERONA

Silvestri 6

Rrahmani 6

Gunter 6

Kumbulla 6 / Empereur s.v.

Faraoni 6,5

Amrabat 7,5

Veloso 7

Dimarco 6,5 / Adjapong 6

Pessina 6,5

Lazovic 7 / Verre s.v.

Stepinski 6 / Di Carmine 5

All.Juric 6,5

INTER

Handanovic 6

Skriniar 4

de Vrij 5,5

Godin 6

Candreva 7

Borja Valero 6,5 / Eriksen s.v.

Brozovic 5,5 / Vecino 5,5

Gagliardini 6

Young 5

Sanchez 7,5

Lukaku 7,5 / Lautaro 6

All.Conte 5

Arbitro: Irrati 6

VERONA-INTER 2-2

2′ Lazovic, 48′ e 54′ aut.Dimarco, 85′ Veloso

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla (83′ Empereur); Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco (66′ Adjapong); Pessina, Lazovic (83′ Verre); Stepinski (52′ Di Carmine). All.Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Godin; Candreva, Borja Valero (88′ Eriksen), Brozovic (70′ Vecino), Gagliardini, Young; Sanchez, Lukaku (76′ Lautaro). All.Conte

ARBITRO: Irrati di Pistoia

NOTE – Ammoniti: Dimarco, Gunter, Amrabat, Borja Valero, Stellini, Young

