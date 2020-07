Serie A, l’Udinese stende la SPAL: 0-3, estensi sempre più ultimi

L’Udinese batte la SPAL 3-0 in trasferta e si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione: estensi sempre più ultimi.

Terzo risultato utile consecutivo per l’Udinese, che dopo la vittoria contro la Roma e il pareggio col Genoa, stende 3-0 in trasferta la SPAL e si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione, ora a otto punti. I friulani sfiorano subito il vantaggio con un’iniziativa di Lasagna, ma lo 0-1 arriva al 18esimo e lo firma De Paul, che approfitta di un brutto rinvio di Bonifazi e batte Letica.

Prima del’intervallo è arrivato anche lo 0-2, con un contropiede rapidissimo che ha visto ancora l’argentino protagonista: dopo la sua conclusione, deviata, il pallone è finito sui piedi di Okaka, che non ha sciupato l’opportunità.

Nella ripresa la reazione degli uomini di Di Biagio non arriva e, al minuto 82′, l’Udinese cala il tris con un’altra bella giocata: Fofana serve in verticale Lasagna, che salta Letica e deposita in rete. Per gli estensi l’incubo retrocessione è sempre più vicino: ora la zona salvezza è a nove punti.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75, Lazio 68, Atalanta 66, Inter* 64, Napoli 51, Roma 51, Milan 49, Sassuolo 43, Verona* 42, Bologna 41, Cagliari 40, Parma 39, Fiorentina e Udinese 35, Torino 34, Sampdoria 32, Lecce 28, Genoa 27, Brescia 21, Spal* 19.

* una partita in meno

