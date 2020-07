Spal-Udinese è la prima delle due gare della trentunesima giornata in programma oggi, giovedì 9 luglio: Calciomercato.it la seguirà in tempo reale

Ripiombata all’ultimo posto in classifica dopo la sconfitta contro la Sampdoria, la Spal è obbligata a vincere contro l’Udinese per continuare a sperare in un miracolo che nelle ultime settimane ha assunto le vesti di utopia. Tramortite dall’autogol di Vicari contro il Milan, le poche e residue speranze salvezza passano per forza di cose dalla gara di oggi. I friulani, dal canto loro, possono rammaricarsi per il pari in extremis subìto contro il Genoa e fare punti a Ferrara sarebbe molto importante. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Formazioni Spal-Udinese

SPAL (4-3-3): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Felipe; Missiroli, Valdifiori, Castro; D’Alessandro, Petagna, Murgia.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Nuytinck, Becao; Stryger, de Paul, Walace, Fofana, Zeegeelar; Lasagna, Okaka.

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75, Lazio 68, Atalanta 66, Inter* 64, Napoli 51, Roma 51, Milan 49, Sassuolo 43, Verona* 42, Bologna 41, Cagliari 40, Parma 39, Fiorentina 35, Torino 34, Udinese* 32, Sampdoria 32, Lecce 28, Genoa 27, Brescia 21, Spal* 19.

* una partita in meno