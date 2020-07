Dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna, Verona-Inter rappresenta una prova d’appello importante per la squadra allenata da Antonio Conte

La sconfitta contro il Bologna ha lasciato il segno in casa nerazzurra. Tra voci di mercato e disamine tecnico-tattiche, la squadra di Conte chiuderà la trentunesima giornata in casa del Verona (21.45). Una partita da vincere per l’Inter, che cerca un riscatto immediato per non perdere ulteriori punti in classifica. Oltre all’infortunato Barella, il tecnico salentino dovrà fare a meno di Bastoni e D’Ambrosio. Dopo la sconfitta contro il Brescia, gli scaligeri devono cercare di fare risultato per non spegnere definitivamente le ambizioni europee. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

formazioni Verona-Inter

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Di Marco; Pessina, Lazovic; Stepinski. All. Juric

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Young; Lukaku, Sanchez. All. Conte

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 75, Lazio 68, Atalanta 66, Inter* 64, Napoli 51, Roma 51, Milan 49, Sassuolo 43, Verona* 42, Bologna 41, Cagliari 40, Parma 39, Fiorentina e Udinese 35, Torino 34, Sampdoria 32, Lecce 28, Genoa 27, Brescia 21, Spal* 19.

* una partita in meno