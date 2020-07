Calciomercato Milan, Galli: “Rangnick ha bisogno di 5 anni”

Calciomercato Milan, l’ex rossonero Giovanni Galli dice la sua su Ralf Rangnick in rossonero e sulla necessità di un lungo ciclo

Il Milan guarda al futuro, puntando a concludere al meglio la stagione per programmare il nuovo ciclo. Un ciclo che dovrebbe avere Rangnick al timone, ma, come sottolinea Giovanni Galli, ex rossonero, alla ‘Gazzetta dello Sport’, necessiterebbe di tempo e di chiarezza verso i tifosi. “Ripartire da zero ci sta – spiega – Rangnick ha fatto grandi cose con Salisburgo e Lipsia, ma prima ha avuto tempo di sbagliare. Per cui la premessa necessaria è che il ciclo deve durare cinque anni e non si possono pretendere risultati immediati, sconfessando tutto dopo pochi mesi come al solito. Sarà necessario spiegare la scelta e chiedere pazienza. Con Sacchi fu possibile, i primi bilanci si potrebbero tracciare solo tra tre anni”.

