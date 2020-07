Calciomercato Atalanta, ESCLUSIVO | Ritorno di fiamma per Fofana

L’Atalanta torna su Fofana, tra i punti di forza dell’Udinese di mister Gotti: “E’ da Champions League”, ha detto il tecnico parlando del centrocampista ivoriano

E’ il giocatore più in forma dell’Udinese di Gotti, il quale non ha caso ne ha tessuto le lodi dopo la vittoria contro la Roma all’Olimpico: “E’ uno da Champions League“, ha detto il tecnico dei friulani. Parliamo di Seko Fofana, destinato appunto a lasciare Udine dopo questa stagione. La Champions potrebbe giocarla con una squadra italiana, nello specifico con l’Atalanta che, stando alle informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, è tornata con decisione sul 25enne centrocampista ivoriano. Il club di Percassi lo segue con attenzione in vista di un possibile assalto al suo cartellino, che dovrebbe avere una valutazione di 12-15 milioni di euro.

