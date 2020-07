Dopo la sconfitta contro il Napoli, la terza consecutiva, la Roma ospita il Parma per la trentunesima giornata del campionato di Serie A

Brucia ancora in casa Roma la sconfitta, in trasferta, contro il Napoli di Gattuso. Dopo Milan e Udinese, quella con i partenopei è il terzo ko di fila, ma Paulo Fonseca si può consolare col ritorno in campo di Nicolò Zaniolo. L’avversario, per la trentunesima giornata del campionato di Serie A, è il Parma di Roberto D’Aversa, reduce dalla sconfitta casalinga contro la Fiorentina, anche in questo caso si tratta della terza consecutiva. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-PARMA

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* punti 75, Lazio* 68, Inter 64, Atalanta 63, Napoli* 51, Milan* 49, Roma 48, Verona 42, Bologna 41, Sassuolo, Cagliari* 40, Parma 39, Fiorentina* 35, Udinese 32, Sampdoria 32, Torino 31, Lecce* 28, Genoa* 27, Brescia 21, Spal 19.

* una partita in più