Calciomercato Torino, occhi in casa Brescia: tris di nomi

Il Torino segue Torregrossa, Chancellor e Sabelli: l’incertezza di classifica impedisce però ai granata di muoversi in maniera concreta.

Tre nomi nel mirino per la prossima stagione, ma l’incertezza di classifica impedisce al Torino di fare passi concreti. ‘Tuttosport’ sottolinea come osservati speciali nella sfida salvezza di oggi contro il Brescia saranno il difensore Sabelli e l’attaccante Torregrossa. I granata seguono con attenzione questi due profili, insieme al venezuelano Chancellor e ad altri nomi. Da Vojvoda dello Standard Liegi che piace anche a Lazio e Fiorentina, a Giacomo Bonaventura, pronto a liberarsi a zero dal Milan. La posizione in classifica dei granata però, ancora in piena corsa salvezza, impedisce al ds Vagnati di muoversi in modo concreto. Sarà importante conquistare la salvezza quanto prima, per poi fiondarsi sul mercato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

