Calciomercato Serie A, epurazione da Dortmund: quanti nomi

Borussia Dortmund: cinque giocatori sul piede di partenza. Da Schulz ad Akanji, fino a Delaney: tante occasioni per la Serie A.

Conclusa la Bundesliga ed eliminato dalla Champions League, il Borussia Dortmund si sta già concentrando sulla prossima stagione e in particolare sul mercato. Il club giallonero, che ha perso Hakimi ufficialmente finito all’Inter, potrebbe vedere una piccola rivoluzione all’interno della propria rosa, con ben cinque giocatori che sarebbero sul piede di partenza.

Oltre ad Andre Schurrle, accostato al neopromosso Benevento, che può liberarsi per 2 milioni di euro, ci sono altri quattro giocatori della rosa di Favre in uscita, come sottolineato dalla ‘Bild’. Il primo è l’esterno sinistro Schulz, di origini italiane, che non ha mai nascosto il suo amore calcistico per l’Inter. Poi il centrale svizzero Akanji, a cui potrebbe pensare il Milan che è in cerca di volti nuovi in difesa e che Rangnick ben conosce. E poi i centrocampisti Delaney e Dahoud, quest’ultimo accostato gli anni scorsi a Milan e Juventus. Non è detto che alcuni club di Serie A possano seriamente interessarsi a questi giocatori, che potrebbero lasciare Dortmund con un prezzo di favore.

