Calciomercato Parma, nuova operazione ‘alla Kulusevski’ con l’Atalanta

Dopo l’affare Kulusevski, il Parma potrebbe concretizzare con l’Atalanta un nuovo affare: vicino l’accordo per portare Traore in Emilia.

Un Kulusevski-bis tra Parma e Atalanta. Emiliani e bergamaschi potrebbero portare a termine una nuova operazione come quella che ha portato il giovane talento svedese nel club crociato la scorsa estate. Il soggetto in questione è Amad Traore, primo 2002 a trovare la via del gol in Serie A. Il giovane ivoriano, riferisce ‘Sky Sport’, avrebbe dato l’assenso ad un suo trasferimento a Parma. L’esperienza emiliana permetterebbe al giovane talento di giocare con maggiore continuità. Anche le società, che hanno un ottimo rapporto, sembrano essere ormai d’accordo su tutto. Il trasferimento di Traore sembra davvero essere ad un passo.

