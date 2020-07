Dopo aver battuto il record di presenze e rinnovato il contratto, l’agente di Gigi Buffon parla del futuro e dell’idea di vederlo allenatore della Juventus

Buffon allenatore della Juventus una volta terminata la carriera da calciatore: è l’agente del portiere bianconero Silvano Martina ad avanzare questa ipotesi. Dopo aver battuto il record di presenze e aver firmato il rinnovo per un altro anno nella società bianconera, per l’estremo difensore si guarda già al futuro. Prima o poi arriverà il ritiro e per il suo procuratore il destino è già segnato: la panchina.

Martina intervenuto a ‘Kiss Kiss Napoli’ spiega il suo pensiero: “Secondo me dopo il ritiro deve allenare perché capisce di calcio ed ha l’esperienza giusta per gestire qualunque tipo di spogliatoio”. Allenare anche una big come la Juventus: “Per me sarebbe in grado di farlo: a differenza degli altri, è capace di semplificare tutto. E’ un dono naturale che ha”.

Come detto recentemente è stato ufficializzato il prolungamento di contratto di Buffon con la Juventus. Accordo fino al 2021, come per un altro senatore come Chiellini, e in campo almeno fino a 43 anni, poi si vedrà.