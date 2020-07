Donny van de Beek lascerà l’Ajax in estate ma non andrà al Real Madrid: l’olandese piace a Inter e Juventus che ora avranno la strada più spianata

Via libera: il Real Madrid non è più interessato a Donny van de Beek. Colpa anche del coronavirus che ha cambiato il budget a disposizione dei blancos costringendoli a rivedere i propri obiettivi di calciomercato. Tra quelli rimasti non ci sarebbe più l’olandese dell’Ajax che – come riferisce ‘De Telegraaph’- sarebbe stato avvisato dai dirigenti delle ‘merengues’ che non più acquistato dal Real e che è libero di trattare anche con altre squadre.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo da 70 milioni in Premier

Il 23enne calciatore, in forza all’Ajax già dai tempi delle giovanili, è stato accostato in passato anche a Inter e Juventus che ora avrebbero via libera per il centrocampista. Il calciatore, che prima del Covid aveva una valutazione intorno ai 50 milioni di euro, piace anche al Manchester United che potrebbe andare all’assalto, sperando anche in uno sconto.